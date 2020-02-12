Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği - Son Dakika

Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği

7 saat önce

TRAKYA Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde dip temizliği yaptı.

Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği, System.String[]
TRAKYA Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde dip temizliği yaptı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, 'Geleceğe el at' sloganıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde yapılan dip temizliğinde denizden otomobil lastiği de olmak üzere çeşitli cam ve plastik atık çıkardı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi, çevre kirliliğinin günümüzde önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, "Toprak, hava ve su, dünyamıza hayat veren üç temel unsurdur. Yaptığımız etkinliklerin temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek. Yaşadığımız çevrenin bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin yaşam kaynağı olacağını biliyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmak hepimizin görevi olmalı. Bu etkinlik ile yaşadığımız çevrenin geleceğe sağlıklı şartlarda aktarılmasını amaçladık. Denizlerimiz birer çöplük değildir. Doğanın geleceği bizlerin elinde. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, dünyamız temiz ve sağlıklı olur" dedi.

?Topluluk Başkanı Onur Çelik de, "Yaşadığımız çevreye sahip çıkmayı ve onu korumayı bir yaşam biçimi olarak benimsemeli, görevimiz bizden sonraki kuşaklara bunu aktarabilmek olmalı" diye konuştu.


- Edirne
Trakya Üniversitesi, Marmara Denizi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buca'da boş damacananın içine idrarını yaptığı iddia edilen su kuryesi, savcılıkta ifade verdi
Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]