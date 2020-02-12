Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği - Son Dakika

TRAKYA Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, Kocaeli 'nin Marmara Denizi 'ne kıyısı bulunan Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde dip temizliği yaptı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, 'Geleceğe el at' sloganıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde yapılan dip temizliğinde denizden otomobil lastiği de olmak üzere çeşitli cam ve plastik atık çıkardı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi, çevre kirliliğinin günümüzde önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, "Toprak, hava ve su, dünyamıza hayat veren üç temel unsurdur. Yaptığımız etkinliklerin temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek. Yaşadığımız çevrenin bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin yaşam kaynağı olacağını biliyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmak hepimizin görevi olmalı. Bu etkinlik ile yaşadığımız çevrenin geleceğe sağlıklı şartlarda aktarılmasını amaçladık. Denizlerimiz birer çöplük değildir. Doğanın geleceği bizlerin elinde. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, dünyamız temiz ve sağlıklı olur" dedi.

?Topluluk Başkanı Onur Çelik de, "Yaşadığımız çevreye sahip çıkmayı ve onu korumayı bir yaşam biçimi olarak benimsemeli, görevimiz bizden sonraki kuşaklara bunu aktarabilmek olmalı" diye konuştu.

- Edirne