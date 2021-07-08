Üniversiteli Deniz'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis - Son Dakika

ANTALYA'da, otomobille çarptığı motosikletli Deniz Tezcan'ın (20) ölümüne neden olan sürücü Aleyna Dalkılıç, 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 26 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aleyna Dalkılıç yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında sola dönüş yaparken, karşı yönden gelen Deniz Tezcan'ın kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Tezcan yaşamını yitirdi, arkasında oturan Murodillo Ulu da yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Deniz Tezcan'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Aleyna Dalkılıç hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü ve karar duruşmasında, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın bilinçli taksir boyutundan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Duruşmaya tutuksuz sanık Aleyna Dalkılıç, Deniz Tezcan'ın babası Devlet Tezcan ile taraf avukatları katıldı.Şikayetçi avukatı Turgut Boy, sanığın dönülmemesi gereken bir kavşağa giriş yapmış olması sebebiyle meydana gelecek olayı öngörebildiğini düşündüklerini belirterek, "Bu nedenle eylemin olası kast olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Aleyna Dalkılıç'ın avukatı ise eylemin basit haliyle taksirle ölüm ve bir kişinin yaralanması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanık son savunmasında maktulün ailesine başsağlığı dilerek, "Bu olay meydana geldiği için pişmanım. Sola dönüş yasağına ilişkin tabelaları görmedim. Vicdanınıza sığınıyorum, bilerek yapmadım" diye konuştu.Mahkeme, sanık Aleyna Dalkılıç'ı önce üzerine atılı taksirle 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı üçte bir oranında artırarak, 6 yıl 8 aya çıkardı. Yargılamadaki olumlu tavır ve davranışları takdir indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme, sanığı 5,5 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el koydu.

Duruşma sonunda açıklama yapan şikayetçi avukatı Turgut Boy, müvekkillerinin evladının geri gelmeyeceğini belirterek, "Fakat adaletin tecellisiyle Deniz'in ölümüne neden olan sanık şahsın üst nitelikte bir ceza alması bizler için memnuniyet verici. Mahkeme, olayla ilgili sunulan delillerimiz, ispatlarımız, ileri sürmüş olduğumuz beyanlar, iddia ve itirazlarla birlikte bilinçsiz taksiri aşan bir eylem olduğu kanısına varmıştır. Bugün Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanık Aleyna'nın ve vekilinin tüm taleplerini reddederek karar vermiş olmasını, bu tür kazalarda mağdur olan herkese umut veren bir yaklaşım olarak görüyoruz" diye konuştu.