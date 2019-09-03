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Üniversiteli derya, piknik dönüşü kazada öldü

4 saat önce

KÜTAHYA'da kazandığı üniversite için Antalya'ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Üniversiteli derya, piknik dönüşü kazada öldü, System.String[]

KÜTAHYA'da kazandığı üniversite için Antalya'ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı. Rıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Derya Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

VALİZİNİ HAZIRLAMIŞTI

Kazayı haber alarak hastaneye gelen Derya Gün'ün yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi. Derya Gün'ün bu sabah annesiyle birlikte kaydını yaptırıp, ev tutmak için otomobille Antalya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Antalya, Evren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
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