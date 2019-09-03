Son Dakika Haberleri: Üniversiteli derya, piknik dönüşü kazada öldü (2)
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Üniversiteli derya, piknik dönüşü kazada öldü (2)

10 saat önce

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTIKütahya'da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23), Alayunt Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Üniversiteli derya, piknik dönüşü kazada öldü (2), System.String[]

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kütahya'da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23), Alayunt Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Motosikleti kullanan Volkan Karabacak'ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.
Kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karabacak'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:14 Kaynak: DHA
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