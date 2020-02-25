Üniversiteli Dilek'in oğlak sevgisi - Son Dakika
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Üniversiteli Dilek'in oğlak sevgisi

12 dakika önce

TUNCELİ'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Dilek Demir'in (22) köyde ailesiyle birlikte beslediği oğlaklarla kurduğu bağ, doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş tarafından görüntülendi.

Üniversiteli Dilek'in oğlak sevgisi, System.String[]

TUNCELİ'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Dilek Demir'in (22) köyde ailesiyle birlikte beslediği oğlaklarla kurduğu bağ, doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş tarafından görüntülendi.

Munzur Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dilek Demir, merkeze bağlı Düzpelit köyünde ailesine ait oğlaklarla yakından ilgileniyor. Genç kızın oğlaklarla kurduğu bağ, doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş tarafından görüntülendi. Ateş tarafından çekilen görüntülerde, Dilek Demir'in etrafını bir anda oğlaklar sarıyor. Onlarca oğlağın arasına girip, seven Demir, uzun süre onlarla vakit geçiriyor.

Görüntüleri kaydettiğinde duygusallaştığını anlatan İsmail Ateş, "Düzpelit köyüne yakın bir zamanda gittik. Köy yolu karla kaplı ve araba ile ulaşmak imkansızdı. Kar içinde uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra köye gittik. Amacım köyde doğa fotoğrafı çekmekti. Bir eve gittiğimizde bu manzara ile karşılaştık. Oğlaklar, Dilek ile inanılmaz bir sevgi bağı kurmuştu o an bu görüntüleri fark edince kameraya kaydettim ve çokta duygulandım. Karlar içinde ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanların dışarıda suya götürülmesi anlarını da çektim. Farklı ve güzel anlar vardı" dedi.


Munzur Üniversitesi, Dilek Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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