Üniversiteli Ece, kırık ayağı ile aşı oldu - Son Dakika

ANKARA'da, geçirdiği kaza sonucu sağ ayağı kırılan üniversite öğrencisi Ece Akdemir (22), Covid-19 aşısında yaş sınırının 18'e çekildiği ilk gün arkadaşının yardımıyla gittiği hastanede aşı oldu.

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ece Akdemir'in, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kaza sonucu, sağ ayak bileğindeki kemikte kırık oluştu. Akdemir'in ayağı, tedavi kapsamında alçıya alındı. 3 hafta sonra alçısı çıkarılan Akdemir, Covid-19 aşısında yaş sınırının 18'e çekildiği ilk gün aşı randevusu aldı. Akdemir, Ankara Şehir Hastanesi'nde arkadaşının yardımıyla tekerlekli sandalyede sıraya girip, aşısını oldu. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Akdemir, aşı olduktan sonra DHA'ya açıklama yaptı.