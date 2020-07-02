Üniversiteli Ecem lavantayla dijital pazara girdi - Son Dakika

Üniversiteli Ecem lavantayla dijital pazara girdi

İzmirli üniversite öğrencisi Ecem Bezer, yetiştirdiği lavantalarından elde ettiği ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden tüketicilerle buluşturuyor.

İzmirli üniversite öğrencisi Ecem Bezer, yetiştirdiği lavantalarından elde ettiği ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden tüketicilerle buluşturuyor.

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Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Bezer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde eğitim görüyor.

Ailesi çiftçilikle uğraşan Bezer, kışın eğitimine devam ediyor yazın da anne ve babasına yardım ediyor. Babasının bahçede yetiştirdiği sebze ve meyvelerin yanına 4 yıl önce lavanta eken Bezer, buradan elde ettiği ürünleri manavda satışa sunuyor.

Üniversiteli Bezer, lavantalardan elde ettiği yağ, sabun ve benzer diğer ürünleri bir süre önce kayıt yaptırdığı Tarım ve Orman Bakanlığı DİTAP üzerinden satışa çıkardı.

Bezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda bahçede ve manavda çalıştığını söyledi.

Bağ ve bahçe işleriyle ilginlediği için çok mutlu olduğunu belirten Bezer, domates, biber, salatalık gibi geleneksel ürünlerin yanına 2016'da lavanta da eklediklerini dile getirdi.

20 dönümlük alanda ekili olan lavantalardan bu yıl yüzde 100 verim alacaklarını aktaran Bezer, "Zaten okuduğum bölümde pazarlama ve ticaret dersleri görüyorum. Lavanta ve diğer sebze meyvelerin ticari yönlerine ben bakıyorum. Manavın ticaret kısmının başında da ben varım." diye konuştu.

Sadece ticaret ve pazarlama kısmıyla değil hasat ve bahçe işleriyle de yakından ilgilendiğine işaret eden Bezer, "Aileme destek oluyorum. Bu şekilde tüm köye örnek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Lavantalardan elde ettiği yağı, suyu, sabunu başta manavda sattığını ifade eden Bezer, gelecek dönemde internet ortamında bir sayfa açmayı planladığını aktardı.

"İşsiz genç olmak istemiyorum"

Bir süre önce DİTAP'ın çalışmalarından haberdar olduğunu anlatan Bezer, şu değerlendirmede bulundu:

"DİTAP'ın üreticiyle tüketiciyi direkt buluşturması çok güzel. Tüketici uygun fiyatlarla bizden ürünlerini alacak. Çünkü geçen seneden kalan yağlarım var. Bu yıl da 100 kilogram bir yağ olacak. Bunların elimde kalacağından çok korkuyordum. Tüm ürünlerimi DİTAP'tan satışa çıkarmaya başladım. Üniversiteden arkadaşlarım işleri nasıl yürüttüğümü merak ediyor. Onları da bilgilendiriyorum. Belki abartı gelebilir ama 21 yaşındayım hiç boş vaktim yok. Tarla ve manavı birlikte yürütüyorum. Üniversite bittiğinde işsiz genç olmak istemiyorum. Ürünlerimi uluslararası pazara çıkarmayı amaçlıyorum. Kendini geliştiren işsiz kalmaz."

Bezer, okuldan mezun olduktan sonra lavantada kendi markasını oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:31 Kaynak: AA

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