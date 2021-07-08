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ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE - Son Dakika

ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE

08.07.2021 15:47

BURSA'da geri manevra yaparken üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (37), 11 ay iyi hal indirimi yapılarak 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da geri manevra yaparken üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (37), 11 ay iyi hal indirimi yapılarak 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11 ay hapis yatan İlhami Bekiroğlu, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Geçen yıl 30 Ağustos günü, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, yakınları ve tanıklar hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Bertan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Emine Ö., olay günü evinin terasındayken bir gürültü duyduğunu ve deprem olduğunu zannettiğini belirterek, "Komşum Sabriye, 'Eda altta kaldı' diye Eda'nın yengesi Nurcan Hanım'a seslendi. Ben de bu sırada ambulans, itfaiye ve polisi aradım. İlk baktığımda aracın içinde olan sanığın yerde evrak topladığını gördüm" diye konuştu.

Sanık İlhami Bekiroğlu, olaydan sonra kardeşi Ahmet Bekiroğlu'nun yanına geldiğini kaydederek, aracı olay yerinde bıraktıklarını söyledi. Aracın daha sonra çekici ile getirildiğini belirten sanık, mahkeme başkanı tarafından araçta fren arızası olup olmadığı yönündeki sorusuna da, fren arızasının bulunmadığını, 2 gün kullandığını ifade etti.

İfadelerin ardında mütalaasını veren savcı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Genç kızın ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı da, müvekkilinin aracı durdurmaya çalıştığını, kazada başından yaralandığını ve Eda Müdüroğlu'nu görmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, İlhami Bekiroğlu'nu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirim (iyi hal) uygulayan heyet, cezanın 4 yıl 5 ay 10 güne düşürülmesi ve yurt dışına çıkış yasağıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Derya EVREN/ BURSA,(DHA)

ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE
ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE

Üniversite, 30 Ağustos, Kamyonet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTELİ EDA'YI EZEN SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE - Son Dakika


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