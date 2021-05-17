Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler - Son Dakika

Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler

17.05.2021 15:52

Bursa'da dedesine aşure götürmek için evden çıktığı sırada İlhami Bekiroğlu kontrolündeki kamyonetin altında feci şekilde can veren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun ölümüyle ilgili davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındığı öğrenildi. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada konuşan sanık İlhami Bekiroğlu ise araçtaki yükün olması gerekenden fazla olduğunu şirketteki bir kişiye söylediğini belirtti.

Bursa'da 30 Ağustos 2020 günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen kaza, kendi evlerinden aynı mahalledeki dedesine aşure götürmek için evden çıkan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu, İlhami Bekiroğlu'nun (37) kullandığı ağır tonajlı aracın arkasında kalarak can verdi.

Vefatı, başta Bursa olmak üzere duyan herkesi büyük üzüntüye uğratan Müdüroğlu'nun vefatıyla ilgili dava, Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Sanığın dinlendiği davanın ardından mahkeme heyeti, diğer tanıkları dinlemek ve eksik evrakların tamamlanması nedeniyle İlhami Bekiroğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana bir şey olmaz dediler

23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, taraf yakınları ve tanıklar salonda hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Bertan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

"100 METRE KALA ARAÇ GERİ GERİ GELDİ"

İfadesinde kazayı anlatan İlhami Bekiroğlu, "Ben olay günü çalıştığım şirketten yüklemiş oldukları arabayı alarak verilen adrese doğru yola çıktım. Gideceğim yer yokuştu. Varacağım yere yaklaşık 100 metre kala araç çıkmadı, geri geri kaçtı. Bu sırada merdivene çarptım. Araç kontrolden çıktı. Kaza oldu, kafamı çarptım. Kardeşimi aradım. Hastaneye gideceğimiz esnada polisler beni aradı. Bir kişinin öldüğünü söylediler. Olayı bu şekilde öğrendim. Kaza sırasında ben araç içindeydim ama ölen Eda Müdüroğlu'nu fark etmedim. Olay günü kum taşıyordum. Aracı şirketteki görevliler yükledi. Benim müdahalem olmadı" dedi.

Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana bir şey olmaz dediler

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"

Mahkeme heyetinin kamyondaki yükün fazla olduğu yönündeki sorusunu cevaplayan Bekiroğlu, "Ben kamyondaki fazla yükü gördüm. Şirkette çalışan İsmail isimli bir kişiye söyledim. Bana bir şey olmaz dediler. Eğer o şekilde yola çıkmasaydım, işimi kaybedebilirdim. Bu nedenle kamyon aşırı yüklü halde trafiğe çıktım" ifadelerini kullandı.

"POLİSE GİTMEDEN ÖNCE EVE UĞRADIM"

Mahkeme başkanının aracın geriye doğru gittiği sırada herhangi bir müdahale yapıp yapmadığını sorması üzerine Bekiroğlu, "Aracı kontrol etmeye çalışırken aynalardan etrafta kimsenin olup olmadığına baktım. Olaydan sonra kaçmadım. Etraftaki vatandaşların beni darp etmesinden korktum ve olay yerinden ayrıldım. Üstüm başım kirlendiği için polise gitmeden önce eve uğradım" diye konuştu.

MAHKEME, DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi, eksik evrakların tamamlanmasına ve sanık İlhami Bekiroğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana bir şey olmaz dediler
Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana bir şey olmaz dediler

Üniversite, Mahkeme, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: 'Bana bir şey olmaz' dediler - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • emmi: ben şöför emeklisiyim,bu lafı çok duydum maalsef ancak kim söyledi ise anahtarı attım,çünki şimdi vicdanın varsa vicdan azabı işinden oldun sana kimse bakmaz,aç işsiz hapistesin gerçi kanu yasa yok olsa 20 yıldan az yatmaman gerekir,sizin gibiler çalıştığı için onlar bişey olmaz diyor Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır

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