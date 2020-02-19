Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada, sürücüler ilk kez hakim karşısına çıktı -ARŞİV - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada, sürücüler ilk kez hakim karşısına çıktı -ARŞİV - Son Dakika

Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada, sürücüler ilk kez hakim karşısına çıktı -ARŞİV

7 saat önce

SİVAS'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iki sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada, sürücüler ilk kez hakim karşısına çıktı -ARŞİV, System.String[]

SİVAS'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iki sürücüsünün yargılanmasına başlandı. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü tutuklu sanık Hamet Reza A., kaçmadığını, resmi işlemler için evine kimliğini almaya gittiğini iddia etti.

Kaza, 19 Ekim 2019 tarihinde Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen İran uyruklu Hamet Reza A. yönetimindeki 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, boş araziye yan yattı. Kazada, otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Mustafa B. ise yaralandı. Otomobil sürücüsü Hamet Reza A. ise kazanın ardından kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla Hamet Reza A., yakalandı.

Kaza sonrası yürütülen soruşturma kapsamında her iki sürücü de tutuklandı. Bir süre sonra halk otobüsü şoförü Mustafa B. tahliye edildi. İki sürücü hakkında 'Taksirle öldürmek' suçundan Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Biri tutuklu, 2 sanık, dün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Hamet Reza A., bir arkadaşını evine bıraktıktan sonra kızını görmek için yola çıktığını, güzergah üzerindeki binalar nedeni ile otobüsü fark etmediğini, bir anda otobüsle kaldırım arasında kaldığını, aracı hızlı kullanmadığını iddia etti. Kaza sonrası kaçmadığını, gelen arkadaşlarının kendisini otomobilden çıkardıklarını ve hastaneye götürmek istediklerini, yanında kimlik bulunmadığı için tedavi yapılmayacağı düşüncesiyle evine gidip, kimliğini aldığını, o sırada gelen polislerin kendisini alıp polis merkezine götürdüklerini ifade etti.

Halk otobüsü şoförü Mustafa B. ise ifadesinde otomobili görmediğini, bir anda çarpışma olduğunu belirtti. Aracı yaklaşık 50 kilometre hızla kullandığını belirten Mustafa B., otomobilin otobüse 2 kez vurması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın devrilmesiyle üniversite öğrencisinin camdan fırladığını sözlerine ekledi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Hamet Reza A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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