Son Dakika › Güncel › Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2) - Son Dakika
Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)
7 saat önce
CENAZESİ ALINDIAntalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
CENAZESİ ALINDIAntalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Cenazenin, Döşemealtı ilçebsinde toprağa verileceği kaydedildi. Diğer yandan Emine G.'nin, olay öncesi annesini kahve ve muz almak için markete gönderdiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı