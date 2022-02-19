Üye Girişi
Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret - Son Dakika

Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret

19.02.2022 15:22

Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret Bursa'da, tornavidayla önünü kesip, boğazını sıkarak cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu bıçakla öldüren Enes Kör'ün 37 gün kaldığı cezaevinden tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret

BURSA - Bursa'da, tornavidayla önünü kesip, boğazını sıkarak cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu bıçakla öldüren Enes Kör'ün 37 gün kaldığı cezaevinden tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Mahkemece 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşü bildirildi. Sanık Kör, tutuksuz yargılanacak.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün, boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti. Birçok suçtan 20 kaydının bulunduğu öne sürülen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık soruşturmasında Enes Kör hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Enes Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayeti gören tanık ifadesinin yanında olay anında Erkan Aysu'nun elindeki tornavidayla üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını dikkate alıp, 37 gündür cezaevinde tutuklu olan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı ile Aysu'nun ailesinin avukatı, tahliye kararına itiraz için bir üst mahkeme olan 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti. İtirazı değerlendirmek için dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her 2 itirazı da reddetti. Karara göre, Enes Kör'ün yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

YORUMLAR
500
Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret

Osmangazi, Mahkeme, Bursa, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:32 Tuvalete kalktı, hırsızla burun buruna geldi! Kadının çığlığı bastığı anlar kamerada
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:39:34. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement