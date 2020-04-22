Üniversiteli Feyza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üniversite öğrencisi Feyza Nur Karan, yaşadığı apartman ve çevresinde başlattığı "Çorbada Tuzum Olsun" projesi kapsamında topladığı erzakı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Karan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye karar verdi.

Bu kapsamda "Çorbada Tuzum Olsun" projesini başlatan Karan, annesinin de yardımıyla önce yaşadıkları apartmana, ardından da çevresindeki binaların girişlerine boş koliler bıraktı.

Karan, bu kolilerde toplanan erzak ile hayırseverlerin yaptığı bağışlarla aldığı gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi 32 aileye dağıttı.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaptığı çalışmanın başkalarına da örnek olması temennisinde bulunan Karan, "Projemiz duyulduktan sonra destekler de artmaya başladı. Herkes çorbada tuzunun olmasını istedi. Projemiz bu şekilde gelişti." dedi.

Karan, komşusu Aycan Yanar'ın da projeye büyük destek verdiğini anlatarak, tüm hayırseverlere teşekkür etti.