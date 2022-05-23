Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı

2 çocuk annesi Ö.Y. 30 yıllık eşi O.Y. hakkında "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle boşanma davası açtı. Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti. O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı.

ÖZ BABASINI BIÇAKLADI

Annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı. Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan baba O.Y. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.