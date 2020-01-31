Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı - Son Dakika

Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki devlet hastanesinde bir üniversite öğrencisi 7 aylık bebeğini tuvalette doğurarak kaçtı.

Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki devlet hastanesinde bir üniversite öğrencisi 7 aylık bebeğini tuvalette doğurarak kaçtı.


Akıllara durgunluk veren olay Kapaklı Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, 21 yaşındaki bir İ.A., evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Ailesini ziyaret amacıyla Kapaklı'ya gelen genç kız, 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede sancılanan genç anne tuvalete giderek doğum yaptı. Edinilen bilgilere göre, doğumun ardından çocuğu tuvalette bırakıp kaçan anne, hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalandı. Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürerken, doğumun hemen ardından ölen bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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