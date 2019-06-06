ÜNİVERSİTELİ GENÇ, BULDUĞU ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
1 saat önce
ADIYAMAN'da, üniversite öğrencisi bulduğu çantayı sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:15 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, üniversite öğrencisi bulduğu çantayı sahibine teslim etti. Adıyaman Üniversitesi
elektrik bölümü öğrencisi Burak Erdem, minibüs durağında kadın çantası buldu. İçerisinde 100 lira para ile kredi kartları olan çantayı bulan Erdem, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, yaptığı inceleme sonrası çantanın sahibine ulaştı. Polis
, olay yerine gelen çantayı sahibi Özlem Yaşar'a teslim etti. Yaşar, çantayı bulan Erdem'e teşekkür etti.
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