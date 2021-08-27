Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü - Son Dakika

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı teklifi açıkladı: Henüz karar vermedik

Karısı, "Dayım" diye tanıttığı yasak aşkını eve aldı; sonrası daha vahim

Dün saat 17.30'da Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, 07 ANH 603 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Aydın, staj gördüğü işyerinden ayrılıp evine doğru giderken, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir yana sürücü genç ise farklı noktaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

YARIM SAAT KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde Aydın'ı hayata döndürmek için yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Çevredekilerin üzgün bir şekilde takip ettiği kurtarma çabalarında, genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aydın'ın staj gördüğü işyerinden arkadaşları olay yerine geldi. Gencin hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan arkadaşlarını polis teselli etti. Aydın'ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikleti hurdaya dönerken, başucuna konulan kaskı da çevredekileri hüzne boğdu. Elektrik mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın'ın bir süredir Antalya'da staj gördüğü öğrenildi.

ÇEVREDEKİLER DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANAN KAVŞAKTAN ŞİKAYETÇİ

Bölge sakinleri ise kontrolsüz kavşakta daha önce de kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınması talebinde bulundu. Gencin cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BABASI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Bugün sabah saatlerinde ise gencin cenazesini almaya babası, amcası, yakınları ve üniversiteden arkadaşları geldi. Ayakta durmakta zorlanan babaya gencin arkadaşları yardımcı oldu. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.