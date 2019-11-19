Son Dakika Haberleri: Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz"
Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: 'Üzüntü içerisindeyiz' - Son Dakika

Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz"

6 saat önce

Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz" Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar: "Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın"ISPARTA - Isparta'da üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği...

Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz"

Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar:

"Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın"

ISPARTA - Isparta'da üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği sevilisi tarafından, yaşadığı öğrenci apartında önce boğularak, sonra da kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi konuşan Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, "Biz de üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemezdi" dedi.

"Üzüntü içerisindeyiz"

Olayın yaşandığı apartın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhtar Osman Başpınar, "Mahallemizde dün talihsiz bir olay oldu. Bu olay, geçmişte sanırım arkadaşlıkları varmış. Bu arkadaş olaydan bir ün önce gelip, burada tartışıyorlar ve polisler geliyor. Şikayet olmadığı için (zanlı) salınıyor. Bu arkadaş, dün öğleye doğru tekrar buraya geliyor ve tartışma sonucu böyle talihsiz bir olay oluyor. Biz de üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemezdi. Böyle olaylar olmaması için emniyet güçlerimiz de gerekli çalışmaları zaten yapıyorlar" diye konuştu.

"Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın"

"Kadına şiddet tabirini kullanmak bile istemiyorum" diyerek açıklamalarını sürdüren Muhtar Başpınar, "Kadın annedir, eştir, evlattır, bacıdır. Kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Cennet, annelerin ayaklarının altındadır. Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın diyorum. 'Şiddet' kelimesini bir daha kullanmak da istemiyorum, yaşananları da şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: Üzüntü içerisindeyiz

Fatih Mahallesi, Başpınar, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı
Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]