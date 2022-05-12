Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda - Son Dakika
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Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda

12.05.2022 14:28

Erzurum'da bir otomobilin çarpması iki yakın arkadaşı ayırdı. Üniversite öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ve Nezahat Tanas arabanın çarpması sonucu yola savruldu. Nezahat Tanas hayatını kaybetti, arkadaşı Zeynep ise yoğun bakımda tutuluyor.

Dün saat 17.00 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana gelen olayda Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a, yolun karşısına geçerken Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

3 ÇOCUĞUN ORTANCASIYDI

Erzurumlu Figen- Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Nezahat Tanas, Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Tanas, Yakutiye ilçesinde Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Nezahat Tanas (24)

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Bağrıyanık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MEZUNİYET YEMEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞMEYE GİDİYORLARDI

Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'ın, okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman K'. da gözaltına alındı.

Zeynep Bağrıyanık (22)
Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
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Atatürk Üniversitesi, Edebiyat, Otomobil, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda - Son Dakika


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