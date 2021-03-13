KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle "iyilik mesaisi" yapıyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle "iyilik mesaisi" yapıyor

13.03.2021 11:05

Kahramanmaraş'ta yaşayan hayvansever Bedirhan İspir, 2 yıldır sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle, mahalle mahalle gezip kedi ile köpekleri besliyor ve onların bakımını üstleniyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan hayvansever Bedirhan İspir, 2 yıldır sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle, mahalle mahalle gezip kedi ile köpekleri besliyor ve onların bakımını üstleniyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki İspir, 8 yaşından itibaren sokak hayvanlarına ilgi duymaya başladı.

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin durumuna üzülen İspir, bu hayvanların yaşadığı bölgelere mama ve yiyecek bırakarak onlarla ilgilendi.

Baktığı hayvan sayısı her geçen gün artan İspir, daha sonra hayvanların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye başladı.

"Can dostları"na yaptığı iyilik mesaisine yetişebilmek için motosiklet alan İspir, uzak yakın fark etmeksizin her gün sokakları arşınlayarak kedi ve köpeklerin yardımına koşuyor.

"Düldül" ismini verdiği motosikletle günde ortalama 30 kilometre mesafe kateden Bedirhan İspir, AA muhabirine, çocuk yaşlarda yaşadığı olumsuz durumlardan dolayı hayvan sevgisinin oluştuğunu ve gününün büyük bir bölümünü sokak hayvanlarına ayırdığını söyledi.

Günün en mutlu dakikalarını onların yanında geçirdiğini anlatan İspir, şöyle devam etti:

"Motoru evden çıkmadan önce dolduruyorum ya da yemek almam gereken yerler oluyor. Sonra ağır ağır buraya geliyorum. Sadece motorun rengini görmeleri yetiyor. Uzaktaki köpek varsa koşarak geliyor. Bu motor canlıların yemesi, içmesi ve sesleri oluyor. Her şekilde koşulsuz şartsız yardımları olsun, yeme içmeleri olsun koşuyoruz. Bu motoru sadece hayvanlara yardımcı olmak için aldım. Mesela farklı bir işim varsa yürüyerek giderim. Bu motor sadece hayvanların yeme içme ve diğer farklı ihtiyaçlarında yolda."

Parasının neredeyse tümünü sokak hayvanlarına harcıyor

İspir, ailesi ve akrabalarından aldığı harçlığın hemen hemen tamamını sokak hayvanlarının tedavisi ve mamaları için harcadığını birçok hayvanseverin de kendisini görerek kedi ve köpeklerle ilgilenmeye başladığını anlattı.

Sokak hayvanlarının barınmasından beslenmesine tedavisinden bakımına kadar her şeyiyle ilgilendiğini belirten İspir, gücü yettiğince "can dostları"na yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

Yardıma muhtaç hayvanlara evinin bahçesinde bakıyor

Sakat, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlara evinde özenerek baktığını anlatan İspir, şunları kaydetti:

"Evimin bahçesinde yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara bakıp, tedavilerini ettirip besleme alanlarıma bırakıp hayatlarını devam ettirebilmeleri için çaba gösteriyorum. Hasta olan hayvanların tedavileri için önce özel veteriner kliniklerine gidiyorum. Orada gerekli tedavileri yapılıyor. İyileşme süreci olması ve hayvanın kendisini toplaması gerekiyor. Bu toparlama zamanında kendi evimde muhafaza edip, bu canlıları güzel mamalarla, güzel yiyeceklerle besleyip onların tam iyileşip belirli besleme alanlarına bırakıyorum."

KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle iyilik mesaisi yapıyor
KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle iyilik mesaisi yapıyor
KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle iyilik mesaisi yapıyor
KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle iyilik mesaisi yapıyor

Sokak Hayvanları, Kahramanmaraş, Üniversite, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Üniversiteli genç, sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle 'iyilik mesaisi' yapıyor - Son Dakika


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