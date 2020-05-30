Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak - Son Dakika

Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri bölümü son sınıf öğrencisi İlyas Eymen Vardar, geliştirdiği projeyle laboratuvar ortamını eve taşımayı amaçlıyor. Öğrencilerin evlerinde kurabilecekleri laboratuvarla kendi odalarında deney yapma imkanı bulacaklarını ifade eden genç mucit, prototipi hazır olan projenin yaygınlaştırılması için yatırımcı desteği bekliyor.

Ekim 2019'da başlayan çalışmalarını koronavirüs salgını nedeniyle daha da hızlandıran Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri bölümü son sınıf öğrencisi İlyas Eymen Vardar, geliştirdiği projeyle uzaktan eğitim sistemine de destek olacak. Öğrencilerin evden çıkmadan laboratuvar ortamına kavuşacaklarını ifade eden İlyas Eymen Vardar, 'Günümüzde öğrencilerin dikkat dağınıklığı çok yüksek. Öğrencilere sunulan materyaller de sıradanlaştı. İki en fazla 3 boyutlu modellemelerle öğrencilerin zihninde bazı şeyler somutlaştırılmaya çalışılıyor. Bu noktada öğrencilere artırılmış gerçeklik aracılığıyla fiziksele en yakın hissi uyandırmayı amaçlıyoruz. Somut kavramı öğrencinin soyutlaştırmasını hedefliyoruz. 5 kişilik ekip olarak geliştirdiğimiz projede, Prof. Dr. Tufan Adıgüzel'in desteğiyle öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız her öğrencinin evine ve odasına laboratuvar kurmak. Öğretmen dersi destekler şekilde hazırlanacağı materyalleri öğrencileriyle paylaşacak. Öğrenciler bu sayede evlerinde kurdukları laboratuvarla hiçbir yere çıkmadan kendi odalarında bu deneyi gerçekleştirebilecekler' dedi.

HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?

Projenin ilk ve ortaöğretim çağındaki tüm öğrencilere hitap ettiğinin altını çizen İlyas Eymen Vardar, 'Öğretmen bunu dersine entegre edebildiği sürece tüm derslerde kullanılabilecek. Fen ve teknoloji dersleri, kimya ve fizik dersleri laboratuvar ortamında ihtiyaç duyduğumuz dersler. Bu derslerde sıkça kullanılabilecek bir proje. Bunun yanı sıra matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi içerisinde soyut kavramların bulunduğu ve derse rahatça entegre edilebilecek tüm dersleri kapsamaktadır' diye konuştu.

PROJEYE YATIRIMCI DESTEĞİ BEKLENİYOR

Öğretmenin bir çalışma ara yüzünde dersini destekler nitelikte proje ürettiğini anlatan Vardar, proje hakkında şunları söyledi:

'Projenin bir çıktı kodu oluyor. Bu kodu öğrencileriyle paylaştığında öğrenciler o kod ile projeye ulaşabiliyorlar. Öğrenciler bu projeye ulaştıklarında rahatça projeyi uygulayabiliyorlar ya da öğretmenin imkan verdiği sürece projede değişiklik yapabiliyorlar. Şu an projemiz için yatırımcı arayışı içerisindeyiz. Projenin tüm literatür araştırmaları ve teknik çalışmaları yapıldı. Anket, ihtiyaç analizleri de hazır. Çalışmalar ışığında elimizdeki imkanlarla gidebildiğimiz yere kadar gittik. Aslında artık sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir yatırımcıya ihtiyacımız var. Projenin prototipi hazır gerçekleştirilmesi için destek bekliyoruz. Çünkü bu proje dağın başına, ormanın içine dahi bir laboratuvar ortamı kurmayı hedefliyor. Bunun için gerekli olan internet bağlantısı ve bir tablet olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına iyi bir proje olacağını düşünüyorum.'

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)

VIDEO YOK