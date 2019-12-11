Üniversiteli gencin yüzü hayvancılıkla güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli gencin yüzü hayvancılıkla güldü - Son Dakika

Üniversiteli gencin yüzü hayvancılıkla güldü

6 saat önce

Ordulu üniversite mezunu çiftçi Ordulu Mustafa Burak Osmanoğlu, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle başladığı hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlıyor.

Ordulu üniversite mezunu çiftçi Ordulu Mustafa Burak Osmanoğlu, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle başladığı hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlıyor.

Gölköy ilçesine bağlı Kuşluvan Mahallesi'nde yaşayan Osmanoğlu, 2003 yılında İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra bir süre esnaflıkla uğraştı.

Yaklaşık 3 yıl önce hayvancılık yapmaya başlayan Osmanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının Ziraat Bankası aracılığıyla sağladığı sıfır faizli kredi teşviğiyle 15 angus ırkı büyükbaş hayvan aldı.

Evli ve bir çocuk babası Osmanoğlu, hayvanların etinden elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

35 yaşındaki Mustafa Burak Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılık işine 15 angusla başladığını belirterek, bugün gelinen süreçte halinden memnun olduğunu söyledi.

Bu hayvanın etinin lezzetli ve kaliteli olduğunu ifade eden Osmanoğlu, yöreye de uyum sağlayabildiği için bu ırkı tercih ettiğini anlattı.

Osmanoğlu, şu anda 70 büyükbaş hayvana sahip olduğunu kaydederek, hayvanların bakımının zor ve maliyetli olduğunu, buna rağmen üstesinden gelmeye çalıştığını aktardı.

Bakım maliyetini sıfıra düşürmek için arazisini değerlendirdiğini belirten Osmanoğlu, bunun için de traktör gibi bazı araç ve ekipmanlar aldığını söyledi.

Osmanoğlu, hayvanlarla her gün ilgilendiğine işaret ederek, ayrıca veteriner bakımlarını da eksiksiz yaptırdığını dile getirdi.

Yıllık ortalama 100 bin lira geliri olduğunu kaydeden Osmanoğlu, hayvancılığı herkese tavsiye etti.

Üniversiteli gencin yüzü hayvancılıkla güldü

Nilhan Osmanoğlu, Mustafa Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:29 Kaynak: AA
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