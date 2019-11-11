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Üniversiteli gençler Atatürk için yürüdü

7 saat önce

Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü anısına yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversiteli gençler Atatürk için yürüdü, System.String[]

Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü anısına yürüyüş gerçekleştirdi.


"ÜniTrekking" etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte Yukarı Görle-Arapapıştı Kanyonu rotasını yürüyen gençler 13 kilometrelik yürüyüşün ardından kanyonun zirvesinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.


Yürüyüşte gençlere Büyükşehir Belediyesi'nin rehberleri ve eğitmenleri de yürüyüş yapılan rotalardaki tarihi yapıların tanıtılması için eşlik etti. Üniversite gençlerine yönelik düzenlenen ve bu hafta ilki gerçekleştirilen yürüyüşlerin her hafta yapılması planlanıyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise amaçlarının Aydın'a üniversite eğitimi için gelen gençlere Aydın'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılmasının yıldönümünde yapılan yürüyüşe katılan gençleri tebrik etti. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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