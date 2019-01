Üniversiteli gençler, Diyarbakır'daki köy okula yardım elini uzattı

Üniversiteli gençler, Diyarbakır 'daki köy okula yardım elini uzattıKASTAMONU - Kastamonu 'da eğitim ve öğretim gören üniversite öğrencileri, aralarında toplamış oldukları kırtasiye malzemelerini Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar İlkokulunda okuyan öğrencilere gönderdi.Diyarbakır'ın Silvah ilçesine bağlı Beypınar İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrencilerden kırtasiye yardımı talebinde bulundu. Bu talebi geri çevirmeyen ve Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, kendi aralarında topladıkları bir miktar kırtasiye malzemesini Beypınar İlkokuluna gönderdi. Yardım kolilerinde 41 öğrencinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlar bulunuyor. Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat öğrencisi Osman Zümbül, Diyarbakır'dan kendilerine gelen yardım talebini geri çevirmeyerek topladıkları yardımları öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderdiklerini söyledi."Yardım talebini boş çevirmedik"Beypınar İlkokuluna yardım talebini boş çevirmediklerini ifade eden Zümbül, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar İlkokuluna yardım talebini boş çevirmedik. Şu an 41 öğrenci kardeşimize kırtasiye malzemesi yardımı yapıyoruz. Bunlar içinde sırt çantası, resim defteri, sulu boya, kuru boya, pastel boya, normal defter, kalem, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcı, el işi kağıdı ve fon kartonu var. Toplam tutarı iki bin iki yüz elli lira olan yardım projesini şu an tamamlamış olduk ve Diyarbakır'a gönderiyoruz. İlkokuldaki öğrenci kardeşlerimize yönelik sırt çantası, kalem tıraş, resim defteri, sulu boya, kuru boya, pastel boya, normal defter, kalem, silgi ve defterler olmak üzere bu malzemelerimiz var" dedi."Allah yaptığımız ve yapacağımız yardımları iki dünyada kabul eylesin"Daha önceden de bir takım yardım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Zümbül, bu tür yardımlarına devam edeceklerini kaydetti. Zümbül, "Arkadaşlarımızı topluluğumuza davet ederek bin 600 toplam gelirli 33 kardeşimize bot ve mont yardımı yaptık. Onlarda ilkokul öğrencisiydi ve şu an bir yetim kardeşimizin bir yıllık sponsorluk bedeli olan bin 475 Türk Lirasını da tamamladık. Bir kardeşimize de sponsor olduk. Elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz bütün arkadaşlara ulaşarak göndermeye çalışacağız. Bu zamana kadar bu konularda bizlere yardımcı olan, destek olan topluluğumuzun Akademik Danışmanı Dr. Veysel Erkan hocama, Kastamonu'daki ve diğer illerdeki hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar gece, gündüz demeden fedakarlık yapıp koşan topluluk yönetiminde olan, fakülte sorumlusu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Allah yaptığımız ve yapacağımız yardımları iki dünyada kabul eylesin. Herkesi Allaha emanet ederim" şeklinde konuştu.