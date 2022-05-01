Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını "merkezinde" öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını "merkezinde" öğreniyor

01.05.2022 11:24
Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını "merkezinde" öğreniyor

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen kursta çini sanatını öğreniyor.

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen kursta çini sanatını öğreniyor.

Kütahya'da üniversitede okuyan öğrenciler belirli dönemlerde açılan kurslarda sanat, spor ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Türk çinicilik tarihi açısından önemli bir yere sahip olan kentte Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunda açılan kursta Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Gülseren Öztuğcu'dan eğitim alan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Yurt yerleşkesinde şubat ayında başlayan ve haftada 4 gün düzenlenen kursa 25 öğrenci katılıyor. Yaklaşık 4 aylık eğitim süreci sona erdiğinde talep olursa kurs yeniden başlatılacak.

"Öğrencilerimiz kurs sonunda belge ve sertifika sahibi olabiliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere çini sanatıyla ilgili de kurs verildiğini belirten Can, "Kütahya'mız çinisiyle de meşhur. İl dışından kente gelen öğrencilerimiz burada çini kurslarında eğitim alıyor ve çininin tanıtımına da katkı sunuyorlar. Kurslara katılan öğrencilerimiz kurs sonunda belge ve sertifika sahibi de olabiliyor." dedi.

Can, işaret dili, satranç, el sanatları, resim, müzik, ebru, hat, ahşap boyama gibi birçok kursu ücretsiz düzenlediklerini aktardı.

"Kursa katılan öğrencilerimiz kültür elçimiz olacak"

Eğitmen Gülseren Öztuğcu da üniversite öğrencilerine kentin önemli değerlerinden çiniyi öğretmekten mutlu olduğunu belirtti.

Öztuğcu, "Kursumuza katılan öğrencilerimize Kütahya'mıza özgü desenlerimizi, boyama ile Kütahya çinisinin tavrı ve tarzını öğretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından ilimize gelen öğrencilerimizin çinimize ilgi duyması ve tanımaya çalışması bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimiz mezun olup memleketlerine döndüklerinde her biri bizim kültür elçimiz olacak. Bu sayede çinimiz daha da tanınacak." ifadelerini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eda Tezcanlı, desen ve motiflere ilgisi olduğu için çini kursuna katıldığını söyledi.

Öğrencilerden Kübra Arar, kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kurs sayesinde öğrendiklerim hem bana anı kalacak hem de mesleğimin yanında bana belki yeni bir kapı açacak. Tüm arkadaşlarıma bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Merve Polat ve Nimet Duray ise çini sanatını öğrendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşım ücreti açıklaması Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşım ücreti açıklaması

Üniversite, gençlik, Kütahya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını 'merkezinde' öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:41:30. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteli gençler geleneksel çini sanatını "merkezinde" öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement