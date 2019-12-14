Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu - Son Dakika

Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu

7 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında esnaftan temin ettikleri 100 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu, System.String[]

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında esnaftan temin ettikleri 100 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde 'Takım çalışması' dersinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu. Bankacılık ve Finans Bölümü'nde okuyan 7 öğrenci, yöredeki esnaftan temin ettikleri erzak kolilerini 100 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırarak büyük takdir topladı.

Projede görev almaktan mutlu olduklarını anlatan üniversite öğrencisi Ece Nur Sarıoğlu, "Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban Hocamızın 'Takım çalışması' dersinde, 'Bu Kolide Umut Var' adlı projeyi yürütüyoruz. 7 kişiyiz ve bu görevi yapmaktan gurur duyuyoruz. Esnaf bize yardımcı oluyor. Destekleri için teşekkür ediyoruz. İnsanlara erzak kolileri hazırlıyoruz. Şu ana kadar 100 koli hazırladık. Her birini köylere dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Üniversite öğrencisi Hande Nur Kırantı, "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileriyiz. İlban Hocamızın öğrencileri olarak geleceğe iz bırakıyoruz. 100 tane koli hazırladık. Gencinden yaşlısına birçok ihtiyaçlıya ulaştırdık. İnşallah, bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Büşra Nur Basaç ise, "Biz bu projeyle ilgili olarak bir çok yerden destek aldık. Bunu devam ettireceğiz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Bölgede yardıma muhtaç olan insanlardan tutun da çevreyle ilgile çok noktada dokunuşlar sağlıyor öğrencilerimiz. Bölgede bu noktada öğrencilere önemli katkılar sağlayan iş adamlarımız var. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile güzel bir sinerji oluşturduk. Bu şekilde hem öğrencilerimizle, hem takım ruhunu aşılama ve aynı zamanda da faydalı bireyler olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.


Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor
Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Son Dakika Haberleri
22:40 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
22:38 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
22:36 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
22:35 TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]