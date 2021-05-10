Üniversiteli gençler ile yardım faliyeti - Son Dakika

Üniversiteli gençler ile yardım faliyeti

10.05.2021 08:32
Üniversiteli gençler ile yardım faliyeti, System.String[]

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi Kırıkkale üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okuyan Kızılay Gönüllüsü öğrencileri ile birlikte Kırıkkale'de yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettiler.

Ziyarette ailelerin sorunlarını, sıkıntılarını ve dertlerini dinleyen öğrenciler ailelerde yaşanan sıkıntıları ve Kızılay'ın getirdiği çareleri, çözümleri ve yardımları gözlemlediler. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi;

" Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü Kızılay gönüllüsü öğrencilerimizle sahadaydık. Yalnız, kimsesiz, dul ve zorda yaşayan kardeşlerimize hem erzak bıraktık hem de hallerini hatırlarını sorup dertlerini paylaştık, birlikte ağladık ve dinledik. Dertlerine çare olmaya çakıştık. Kızılay'ın yaptığı güzel ve hayırlı işlerin bir kez daha farkına vardık.

Genç üniversiteli kardeşlerimizileri de devamlı Kızılay gönüllüsü olmaya karar verdiler. Yardım faaliyetine katılan öğrencilerimiz her biri güzel duygularını dile getirerek şunları söyledi ;

KIZILAY İLE AİLE ZİYARETLERİMİZDE İNSAN OLMANIN ŞURUNU ALDIK

- Gönüllümüz E.F: Kızılay'ın bu gibi faaliyetlerini bilmiyorduk. Kızılay ile yapmış olduğumuz aile ziyaretlerimizde ailelerimizin neler çektiğini yakından gördük ve kendimizi onların yerine koyduk. Yapmış olduğumuz yardımlarla insan olmanın bilincine vardık ve Kızılay Kırıkkale şubesinin ne kadar değerli çalışmalar yaptığını anladık.

- Gönüllümüz B.T: Kızılay'ı sadece kan alan bir kurum olarak biliyordum onları yakından tanıyıp diğer faaliyetlerini de yakından görmüş oldum. Yapmış olduğumuz ziyaretlerle kendimizi sorgulayıp aslında bu insanlara göre ne kadar küçük meseleler içinde boğulduğumuzu anladık. Kendi kendimleempati yapma fırsatını buldum, artık sadece ben merkezli yaşamamaya karar verdim.

- Gönüllümüz C.D: İnsan olmanın en büyük değerinin paylaşmak olduğunu gördüm ve Kızılay'ın bir çok alanda faaliyet gösterdiğini anladım. Ömrümüzün sonuna kadar insanlara faydalı olmanın şuurunu yakaladım.

- Gönüllümüz E.D: Kızılay'ın ailelere baba gibi yaklaştığını gördük ve sadece ailelere erzak dağıtımı yapmadığını vekursları , seminerleri, ailelerin çocuklarına yapmış olduğu eğitimleri ve bir çok alanda yapmış olduğu yardımları gördüm. İnsanların en çok gerçek kardeşliğe, sevgiye ihtiyaçları olduğunu her zaman yanlarında bir koruyucu olması gerekliğini hissettiklerini ve bunu Kızılay ailesinde bulduklarını gördüm.

-Gönüllümüz K.T: Kızılay her dezavantajlı, kimsesiz, dul, yetim, mülteci aile ve insanlara hep bir kardeşi, abisi, babası gibi yaklaşmış, ziyaret ettiğimiz 20 ye yakın hanede hepsinin, başta Kızılay başkanı Mustafa İşler olmak üzere tüm emeği geçenlere ne kadar canı gönülden dua ettiklerini, Kızılay'la hayatlarının nasıl düzene girdiğini, çocuklarına, annelerine, babalarına her birine nasıl ayrı ayrı ilgilendiğini ne gibi programlar düzenlendiğini gözlemledik. Artık ben KIZILAYCIYIM dedi.

-Gönüllümüz T.K: Kızılay'ın ailelerin bütün sıkıntılarına koştuğunu gözlemledim. Bir yandan ailelere erzak yardımında bulunurken diğer taraftan ailelerin daha güzel hayat yaşayabilmesi için çocuklarına açmış olduğu kütüphanede kitap okumayı alışkanlık hale getiriyor. EL-CEZERİ teknoloji sınıfı açarakçağımızın teknolojisi olan robotik kodlama dersleri vererek ailelerimizin çocuklarının teknolojiden de geri kalmamasını sağlıyor. Diğer taraftan da kadınlarımıza kurslar düzenleyerek meslek edindiriyorve seminerler düzenleyerek uzman sosyolog ve psikologlarlakadınlarımıza aile içi eğitimleri veriyor, müftülükten gelen vaizlerle manevi destek vererek daha sağlam aile yapıların oluşmasını sağlıyor. Bende İYİKİ KIZILAY VAR diyorum ve Türk Kızılay Kırıkkale Şubesinin çok önemli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

İYİKİ DUYARLI GENÇLERİMİZ VAR.....

İYİKİ KIZILAY VAR....

Dedik...

BU HİLAL #SENSİZOLMAZ

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler ile yardım faliyeti - Son Dakika


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