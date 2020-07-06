Üniversiteli gençler ön muhasebeyi Bilsoft ile öğrenecek - Son Dakika

Üniversiteli gençler ön muhasebeyi Bilsoft ile öğrenecek

DÜZCE(İHA) – KOBİ'ler tarafından Türkiye'nin en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft, Meslek Yüksek Okulların Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerindeki Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde öğretilmesi için işbirliği protokollerine devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – KOBİ'ler tarafından Türkiye'nin en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft, Meslek Yüksek Okulların Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerindeki Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde öğretilmesi için işbirliği protokollerine devam ediyor.


Bilsoft, son olarak Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu ile iş birliği protokolü imzaladı. Düzenlenen imza törenine Bilsoft adına firma Genel Müdürü Ahmet Veli ve firma Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Kethüda katıldı. Çilimli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder Erturan, öğrencilerinin mezuniyet sonrası genellikle küçük işletmelerde çalıştığını ve iş hayatına atılma sürecinde Bilsoft Muhasebe programını biliyor olmalarının iş bulmalarına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. İmza törenine katılan Çilimli MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölüm başkanı Öğr. Gör. Şenol Bardi, programı detaylı olarak incelediğini ve özellikle programın kullanım kolaylığının kendisini çok etkilediğini, daha önce denediği ve öğrettiği farklı ön muhasebe programları ile kıyaslanamayacak derecede kullanıcı dostu bir program olduğunu ifade etti. Amaçlarının üniversiteli gençlerin kariyerlerine katkı ağlamak olduğunu ifade eden Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, iş birliği protokollerine devam edeceklerini ve üniversiteden gelecek her türlü teklife açık olduklarını beyan etti. - DÜZCE

Çilimli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler ön muhasebeyi Bilsoft ile öğrenecek - Son Dakika
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