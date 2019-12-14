Üniversiteli gençler onkoloji hastası miniklere moral oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler onkoloji hastası miniklere moral oldu - Son Dakika

Üniversiteli gençler onkoloji hastası miniklere moral oldu

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Öğr. Gör. Ayfer Ergezen öncülüğünde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Çocuk Bölümü'nde yatmakta olan çocukları ziyaret etti.

Üniversiteli gençler onkoloji hastası miniklere moral oldu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Öğr. Gör. Ayfer Ergezen öncülüğünde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Çocuk Bölümü'nde yatmakta olan çocukları ziyaret etti.


Kendileri küçük, kalpleri büyük olan miniklere öğrenciler tarafından çeşitli hediyeler verildikten sonra gitar eşliğinde ailelerin ve çocukların katılımıyla şarkılar söylediler.


Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında eğitimin yanı sıra toplumsal olarak farkındalığın önemini vurgulayan Öğr. Gör. Ayfer Ergezen, ziyaretlerinin en kısa zamanda tekrar gerçekleşeceğini bildirerek öğrencilerle birlikte geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Toplu fotoğraf çekimi ile ziyaret sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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