Üniversiteli gençler ördükleri atkı ve berelerle köy çocuklarını ısıtıyor - Son Dakika

Bitlis Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, ilmek ilmek ördükleri atkı ve bereleri, köy okullarındaki öğrencilere hediye ederek soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce başlatılan "Isıtan Eller Projesi" kapsamında yurtta açılan kursa katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte köy okullarındaki çocuklar için atkı ve bere ördü.

Hem köylerdeki kardeşlerinin üşümesini engellemek hem de yüreklerine dokunmak isteyen öğrenciler, özenle ördükleri atkı ve bereleri, yurt yöneticileriyle Değirmenaltı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'na götürerek çocuklara hediye etti.

Üniversiteliler, daha sonra yüzlerini boyadıkları minik öğrencilerle müzik eşliğinde eğlenerek, güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

"En ücra köşedeki kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyoruz"

Beşminare Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sema Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurttaki öğrencilerin ilmek ilmek dokudukları atkı ve bereleri köylerdeki çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Şu ana kadar 3 köyde 200 öğrenciye ulaşarak atkı ve bere hediye ettiklerini aktaran Tokmak, şöyle konuştu:

"Köylerdeki kardeşlerimize ulaşarak ellerini ısıtmak istiyoruz. Asıl amacımız elleri ısıtmak değil, gençlerimiz ve küçük kardeşlerimiz arasında gönül bağı oluşturmak, gönülleri ısıtabilmektir. Bitlis'in en ücra köşesindeki kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Atkı ve berelerimizi örmeye devam ediyoruz. Projeye destek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

BEÜ öğrencisi Eliz Yontürk ise böyle bir ortamda bulunmaktan ve çocuklara yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında serbest zamanlarda çocuklar için atkı ve bere ördüklerini anlatan Yontürk, "Köylerdeki kardeşlerimizin yüreklerini ısıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir etkileşim ve enerjiyle projeyi sürdürüyoruz. Bu etkinlikte yer aldığımız için çok şanslıyız." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Çiğdem Bayram da geçen yıldan bu yana öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarla eğleniyoruz ve onların kalplerine dokunuyoruz. Böylelikle hem biz hem de onlar mutlu oluyor. Bunun devamı için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.