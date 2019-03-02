Üniversiteli Gençler Samsun Lojistik Merkezinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan organizasyonla, Samsun Lojistik Merkezinde teknik inceleme gezisinde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan organizasyonla, Samsun Lojistik Merkezinde teknik inceleme gezisinde bulundu.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, 'IPA Görünürlük Etkinlikleri' çerçevesinde, üniversite öğrencilerine yönelik teknik inceleme gezisi organize etti. Proje kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programında öğretim gören 50'ye yakın öğrenci, Okul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şahin Değirmenci, Öğretim Görevlileri Murat Yavuz ve Muhammet Yüksel ile birlikte Samsun Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.



Murzioğlu'ndan üniversite-sanayi işbirliği vurgusu



Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun da bulunduğu etkinlikte öğrencilere ilk olarak, Samsun Lojistik Merkezi Pazarlama ve Satış Yetkilisi Mustafa Yavuz Akmeşe tarafından, merkezin yapısı ve işleyişi hakkında sunum yapıldı. Ardından konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı' nın Desteklenmesi Projesi ile yerel halkın, AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler gibi gruplarla çalışarak daha çok kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu kapsamda IPA Görünürlük etkinlikleri çerçevesinde bugün sizlerle birlikteyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz. Hedefi bölgede lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve intermodal taşımacılık imkanları sağlamak olan Samsun Lojistik Merkezi proje gezisinin bu alanda öğrenim görmekte olan siz değerli öğrencilerimizin gelecekte meslek hayatlarınıza iyi bir model ve iyi bir adım olacağı inancındayım" dedi.



Terzi teşekkür etti



Basın mensuplarının da katıldığı etkinlikte üniversite öğrencileri, lojistik merkezde yer alan birimleri ve depolama alanlarını gezerek, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Etkinlik sonunda ise, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, organizasyondan dolayı Samsun TSO Samsun AB Bilgi Merkezi'ne teşekkür etti. Terzi, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, "Teorik eğitimin yanında, pratik çalışmalar öğrencilerimizin eğitim hayatında çok önemli. Düzenlenen gezi öğrencilerimiz için çok faydalı oldu" diye ifade etti. - SAMSUN

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