Son Dakika Haberleri: Üniversiteli gençler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor
Son Dakika Kültür Sanat Üniversiteli gençler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor - Son Dakika

Üniversiteli gençler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor

6 saat önce

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu "Turna Ankara" platformu, soğuk kış günlerinde evsizlere ve kimsesizlere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısındaki pazar yerinde dağıttığı sıcak çorba ve yemekle destek olmaya çalışıyor.

Üniversiteli gençler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor, System.String[]

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu "Turna Ankara" platformu, soğuk kış günlerinde evsizlere ve kimsesizlere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısındaki pazar yerinde dağıttığı sıcak çorba ve yemekle destek olmaya çalışıyor.

İhtiyaç sahipleri ile hayırsever iş adamları arasında köprü kuran öğrenciler, haftada bir gün pazar yerinde evsiz ve kimsesizlere çorba, yemek ile kıyafet yardımında bulunuyor.

Öğrenciler, kıyafetleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla toplayıp ihtiyacı olanlara veriyor.

Platformun yöneticisi Mustafa Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da yüksek öğrenimini sürdürürken 5 arkadaşıyla yardım faaliyetleri yaptıklarını ve bu sayının 300'e ulaştığını söyledi.

Ankara'ya geldikten sonra da bu işi devam ettirdiklerini belirten Altınok, "Bu çatı altında çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Kimsesizler ve dışarıda yaşayanlar için çorba dağıtımı etkinliğimiz de yaşlı birimimizin uygulaması. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için aracı oluyoruz. Çorbamızı bir hayırsever, bir esnaf karşılıyor, ekmeğimizi bir özel okul veriyor, meyveleri kendi aramızda karşılıyoruz. Bu şekilde yardım etmek isteyenlerle beraber bir şeyler yapıyoruz." diye konuştu.

Altınok, AŞTİ'nin karşısında ihtiyaç sahibi kişilerin olduğunu duyduklarını ve bunun için de öğrenci arkadaşlarıyla harekete geçtiklerini anlattı.

Soğuk havalarda üşüyen insanlar için bir şeyler yapmak istediklerinin altını çizen Altınok, şunları kaydetti:

"Havalar soğuyor ve insanların da karnı aç oluyor. Cuma günleri saat 21.00'de onlara sıcak çorba dağıtıyoruz. Bunu da 5 haftadır yapıyoruz ve yaklaşık 70 kişiye kadar çorba dağıttığımız oluyor. Buradaki insanların kıyafet ihtiyaçları da olduğundan sosyal medyadan duyuru yapıyoruz ve kıyafet gönderecekler bize veriyor. Her hafta kazak, mont, ayakkabı gibi ürünleri de dağıtıyoruz. Sosyal medyadaki platformumuza ilgi genellikle öğrencilerden oluyor. Topluluğumuzun şubelerini de bütün şehirlerimizde açmak istiyoruz."

Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 17:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli gençler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]