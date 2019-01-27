Üniversiteli Gençler Yarıyıl Tatilini Köy Çocuklarına Adadı

Elazığ'da Fırat Üniversitesinde okuyan 200'ü aşkın öğrenci, yarıyıl tatilini memleketlerinde, aileleriyle geçirmek yerine kentte kalarak köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için örgü örmeyi seçti.

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Fırat Üniversitesinde okuyan 200'ü aşkın öğrenci, yarıyıl tatilini memleketlerinde, aileleriyle geçirmek yerine kentte kalarak köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için örgü örmeyi seçti.



Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Fırat Üniversitesinde eğitimlerine devam eden Elazığ Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği üyesi gençler, sömestir tatilini köy çocuklarını ısıtmaya adadı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezinde bir araya gelen kız ve erkek öğrenciler, gün boyu ördükleri atkı, bere, eldiven, çorap, kazak gibi giysileri kış aylarının zorlu geçtiği köylerde yaşayan yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştırmayı hedefliyor.



"5 bin çocuğumuzun kalbini el birliğiyle ısıtacağız"



Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri olarak kırsalda zor şartlarda yaşayan, daha önce hiç görmedikleri kardeşlerinin sıcak bir kış geçirmesini sağlamak için bir araya geldiklerini söyledi.



Gençler olarak çok anlamlı bir proje uyguladıklarına inandıklarını ifade eden Eğit, bu yarıyıl tatilini köy çocukları için örgü örerek geçireceklerini belirtti.



"Onların o büyük yüreklerine yapacağımız bu proje ile dokunacağız. Sadece kız arkadaşlarımız değil, erkek arkadaşlarımız da örgü örüyor. 200'ü aşkın üniversite öğrencisi olarak köy okullarındaki 5 bin çocuğumuzun kalbini el birliğiyle ısıtacağız." diyen Eğit, bu proje için olarak sömestir tatilinden vazgeçtiklerini vurguladı.



Eğit, tatili aileleri ve arkadaşları ile memleketlerinde geçirmek yerine kardeşleri için uğraş verdiklerine işaret ederek, bunun birlik ve beraberliğin güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.



Projeye derneğin Türkiye'nin 13 farklı ilindeki şubelerden de destek geleceğini aktaran Eğit, "Biz, 'Komşusu açken, tok yatan bizden değil' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı yaşayan herkese ulaşmak istiyoruz. Ama bunu başarabilmek için önce kendi çevremiz ile başlayacağız." şeklinde konuştu.



Eğit, artan malzemelerden de sokak hayvanları için battaniye yapacaklarını kaydetti.



"En güzel tatilin bu olduğunu düşünüyorum"



Öğrencilerden Sevgi Yılmaz, yarıyıl tatilini örgü örerek geçirdiğini söyledi.



Projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu soğuk kış günlerinde çocukların içini ısıtmak için onlara rengarenk atkı, bere, kazak gibi ürünler hazırlıyoruz. Bu projeye gönül verdik inşallah güzel bir sonuç alacağız. En güzel tatilin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.



Mustafa Ekinci de arkadaşları ile özellikle Doğu Anadolu'da zor şartlar altında yaşayan çocuklar için böyle bir projede yer aldıklarını belirtti.



"Tatil boyunca burada olacağız. Biz de zor günler geçirdik. Tatilde eve gidebilirdik ama bu tatilde onlar için burada bere öreceğiz." ifadelerini kullanan Ekinci, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Alper Bayazıt da olumsuz hava koşullarında insanlara yardım etmek istediklerini aktardı.



Yardımı kuruluşlar aracılığıyla değil öğrenciler olarak yapma kararı aldıklarını kaydeden Bayazıt, manevi önemi yüksek bir proje olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi.

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