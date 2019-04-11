Üniversiteli Gençlerden Anlamlı Sergi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin, Öğr. Gör. Nurdanur Tavlan Soydan nezaretinde Yaşlılara Saygı Haftası'na yönelik hazırladıkları "Çınar'ın Sesi" isimli fotoğraf sergisi beğeni topladı.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin, Öğr. Gör. Nurdanur Tavlan Soydan nezaretinde Yaşlılara Saygı Haftası'na yönelik hazırladıkları "Çınar'ın Sesi" isimli fotoğraf sergisi beğeni topladı.



Açılışa Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Aypak, protokol üyeleri ve Bozdoğan halkı katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Süleyman Aypak, "Yaşlılarımız yaşanmışlıkları, tecrübeleriyle saygıyı, ilgiyi hak ediyor. Yaşlılık, insanın insana en çok ihtiyacı olduğu dönemlerden biridir. Hayatın koşuşturmacası içinde büyüklerimizi unutmayalım ihmal etmeyelim" diye konuşarak, yaşlılara yapılan ev ziyaretlerindeki röportajlarda 'Mutluluk sizce nedir?' sorusuna büyük bir çoğunluğun 'çocuklarım ve torunlarımdır' cevabını verdiklerini vurguladı.



Bozdoğan MYO öğrencilerinin Bozdoğan'da yaşayan yaşlılara yaptıkları ev ziyaretleri sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisinde 80 fotoğraf sergilendi. Ayrıca öğrencilerin ziyaretlerde 'Mutluluk nedir?', "Kendi gençliğinize öğüt verebilseydiniz bu ne olurdu?" sorularını yönelterek hazırladıkları video gösterisi de izlendi.



Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan MYO öğrencilerine duyarlı davranışları için teşekkür ederek "Kıymetli büyüklerimize yönelik yapılan bu anlamlı çalışma bir anı olarak saklanmalıdır." dedi



Sergi, ADÜ 24. Bahar Şenlikleri kapsamında 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Atatürk Kongre Merkezi Fuaye alanında da sergilenecek. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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