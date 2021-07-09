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Üniversiteli gençlerden kadın üreticilere destek - Son Dakika

Üniversiteli gençlerden kadın üreticilere destek

09.07.2021 09:43
Üniversiteli gençlerden kadın üreticilere destek, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler Yönetimi dersi kapsamında Ege Kadın Buluşması Platformu'nun sosyal medya hesaplarına içerik üretti.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler Yönetimi dersi kapsamında Ege Kadın Buluşması Platformu'nun sosyal medya hesaplarına içerik üretti. Hazırlanan paylaşımlar ile hem platformun sosyal medya hesaplarının etkileşiminin artırılması hedeflendi hem de girişimci ve üreten kadın kooperatiflerinin özgün ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, Ege Kadın Buluşması Platformu temsilcileri ile iletişimlerini çevrimiçi platformlar üzerinden kurarak projelerini yürüttü. Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şerife Özkan ve Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat'ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarda, öğrenciler, Platform' un sosyal medya hesaplarını daha etkin kullanabilmesi için farklı öneriler getirdi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNÜRLÜĞÜ İÇİN ÇALIŞTILAR

Şengül Baysak ve Şerife Özkan, çabalarının yansımasını paydaşları ve hedef kitleleri ile olan iletişimde görmek, dijital iletişimlerini daha etkin kılmak, görünürlüklerini artırmak için Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile birlikte ortak proje yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin harika işler çıkardığını ve yaratıcı fikirleriyle kendilerine destek olduklarını söyledi. Öğrenciler, Dr. Merba Tat'ın Halkla İlişkiler Yönetimi dersi kapsamında, Platformun sosyal medyadaki görünürlüğünü, etkileşimini ve projelerine katkı için farklı öneriler sundu. Ders kapsamında, yedi hafta boyunca toplantılar gerçekleştirildi, öğrenciler final ödevlerinin son teslim tarihine kadar çalışmalarını karşılıklı görüş alışverişi ile aktif bir şekilde sürdürdü. Genç iletişimcilerin tasarladıkları çalışmalardan bazıları ise Nobel Ödülü almış kadınlar için "Nobel Ödüllü Kadınlar" köşesi, tarihe iz bırakmış kadınlar için "Biliyor muydunuz? " köşesi, kadın kooperatiflerinin ve üreten kadınların dahil olduğu dernek üretim ve emeklerinin tanıtılmasına yönelik "Kadın Eli Değerse" adlı meydan okuma çalışması, önemli gün ve haftalara yönelik farkındalık oluşturan yaratıcı çalışmalar (röportajlar, video çalışmaları) eğitim-söyleşi gibi etkinliklerin duyurulmasında kullanılan afişlerin tasarımı oldu.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ KONULARINDA BİLİNÇ VE FARKINDALIK GELİŞTİRDİLER

Dersin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat, "Halkla ilişkiler eğitiminde proje tabanlı çalışma ve kampanya tasarımı, özellikle de gerçek bir kurum, kuruluş için hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin uygulama yetkinliği kazanmasını ve sektöre hazırlanmasını sağlıyor. Bu iş birliği kapsamında, öğrencilerimiz, aldıkları sunum doğrultusunda en uygun içeriği araştırdı, sürekli görüş alışverişiyle son ürünü ortaya koydu. Sürecin bu yönde ilerlemesi, öğrencilerimizin hangi fikirlerin uygulanabilir ve yaşama geçirilebilir nitelikte olduğunu kavramasını sağladı. Bu iş birliğinin önem teşkil eden diğer bir yanı da genç halkla ilişkilerciler yüzlerce bileşeni arasında kadın kooperatifleri de bulunan bir platform için projeler üreterek hem sivil toplum kuruluşları hakkında hem de kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesini sağlayan kadın kooperatifleri, üreten kadınlar, kadın girişimciliği konularında bilinç ve farkındalık geliştirdi" dedi.

EGELİ KADINLARI BİRARAYA GETİREN OLUŞUM

Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, Platform' un 2005 yılında Muğla'da ev eksenli üretim yapan kadınların bir araya gelmesiyle kurulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Platformumuz; Ege'nin sekiz ilinden ulusal, bölgesel ve yerelde kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin bileşeni olduğu Türkiye'deki tek bölgesel kadın platformu. Her yıl bir ilde 275 sivil toplum örgütü temsilcisi ile toplanıp ortak kararlar alarak eşzamanlı sekiz ilde uyguluyoruz.

Platformun amacı; kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak, söz yetki ve karar mekanizmalarında kadın temsilini artırmak. Bu kapsamda kooperatifleşmeden kadın sağlığı ve hijyene, dijital pazarlamadan ikna ve iletişime kadar her yıl 10 bin kadına eğitim veriyoruz"

YEREL FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Ege Kadın Buluşması'nın en ayırt edici özelliğinin, ilçe ve köylere gidilerek yerelde farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Baysak, "Salgın nedeniyle üretimin kesintiye uğramaması, kadınların üretimden uzaklaşmaması ve motivasyonlarını artırmak için toplantı, eğitim çalışmalarımızı dijital ortamda yürütmeye başladık. Tüm bileşenlerimizin üyelerine yönelik onlarca dijital medya okuryazarlığı eğitimi gerçekleştirip yeni dünya düzenine uyum sağlamalarına destek olmaya çalıştık. Şu an da yereldeki kadını güçlü ve görünür kılmak için eş zamanlı olarak 16 proje yürütüyoruz" dedi.

Üniversiteli gençlerden kadın üreticilere destek

Yaşar Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Medya, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençlerden kadın üreticilere destek - Son Dakika


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