Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Gençlerden Pilav ve Hoşaf İkramı

Üniversiteli Gençlerden Pilav ve Hoşaf İkramı

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, vatan için canını vermiş tüm şehitlerin anısına bin kişiye pilav ve üzüm hoşafı dağıttı.

Üniversiteli Gençlerden Pilav ve Hoşaf İkramı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, vatan için canını vermiş tüm şehitlerin anısına bin kişiye pilav ve üzüm hoşafı dağıttı.

Simav Cumhuriyet meydanındaki etkinlik, üniversiteli gençlerin toplu yürüyüşüyle başladı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı hayırın, Çanakkale ruhunu hatırlattığını söyleyen MYO Müdürü Prf. Dr. Rüştü Güntürkün " Bu vatan için canını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün onların ruhlarına dua ederek, Simav halkına pilav ve hoşaf ikram ettik" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Simav, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mansur Yavaş'a Soruşturma Açıldı Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:34:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Gençlerden Pilav ve Hoşaf İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]