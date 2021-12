Üniversiteli Gençlere Malatya Yemekleri Öğretiliyor - Son Dakika

Bu kapsamda Malatya'nın meşhur yemeği olan Kiraz Yaprağı Sarması yemeğini Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Gül Bakal öğrencilerle birlikte yaptılar.

Malatya'nın gastronomi yolculuğuna katkı sağlaması beklenen çalışma kapsamında belli dönemlerde Malatya Mutfağının birçok yemeğinin diğer illerin de mutfağına girmesi bekleniyor.

İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın eşi Şule Işıldar Hanımefendi, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İl Gençlik Koordinatörü Vaize Feyza Uçar ve öğrenciler katıldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile birlikte gerçekleştirmiş oldukları çalışmada amaçlarının Malatya'nın güzelliklerini tanımak ve tanıtmak olduğunu söyledi.Bulut, " Malatya'nın yemek kültürü başta olmak üzere Malatya'yı her anlamda gençlerimiz ile buluşturmak ve tanıtmak istiyoruz. Her yemeğin kendine has olan öyküsünü bu program ile birlikte Malatyalı hanımlarımızın dillerinden duyup, ellerinin lezzetlerini de gençlerimiz ile birlikte tadacağız" dedi.

Vaize Feyza Uçar, "Kredi Yurtlar Kurumunda kalan kız öğrencilere Malatya'nın yemek kültürünü tanıtmak amacıyla lezzetli bir yolculuğa çıktık. Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisine ve Malatya'nın yemeklerini öğrenmek için bugün yanımızda olan kızlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan İngilizce Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi Selen Bulut, düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Muğla'dan Malatya'ya üniversite eğitimi için geldim.Bugün burada Malatya yemeklerini yapıp ve yaptığımız yemeğin tadına bakacağımız için ayrı bir heyecanlıyım" dedi.

Programda öğrenciler yapılan yemeğin her kademesini titizlikle uygulayıp yemeği hazırladılar.