Son Dakika Haberleri: Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar
Son Dakika Güncel Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar

Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar

32 dakika önce

MERSİN'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar, System.String[]

MERSİN'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda R.K., G.K., N.Y., B.Ç., A.E., Y.K., K.T., F.T., E.A., S.E., V.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatılma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3'ü kadın 12 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Mersin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:41 Kaynak: DHA
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