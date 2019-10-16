Son Dakika Haberleri: Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)
Son Dakika Güncel Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)

Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)

42 dakika önce

TUTUKLANDILARMersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi...

Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:04 Kaynak: DHA
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