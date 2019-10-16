Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar (2)
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TUTUKLANDILARMersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi...
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:04 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor.
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