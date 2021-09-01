Üniversiteli gençlerin fikirleri Red Bull Basement ile hayata geçiyor

Red Bull Basement, üniversiteli girişimcileri destekleyerek kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan, teknoloji odaklı çözümü olan fikir ve projelerini anlattıkları bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden başvuru yapabiliyor.

24 Ekim'e kadar devam edecek başvurular sonrasında jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Türkiye finalinin kazanan projesi, bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali'ne davet edilecek.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Üniversiteli girişimciler "erişilebilirlik", "temiz su", "güçlendirme", "beden & zihin", "iklim faaliyetleri", "enerji", "kariyer", "eğitim" ve "akıllı şehirler" olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle redbullbasement.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunuluyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı yakalıyor.

Her ülkenin finalisti Kasım 2021'de açıklanacak. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentorlar eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.