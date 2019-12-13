Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1) - Son Dakika

Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1)

7 saat önce

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1), System.String[]

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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