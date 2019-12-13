Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1) - Son Dakika

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Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1)
7 saat önce
ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
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