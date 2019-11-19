Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Güleda, öldürüldü (2)
Son Dakika Güncel Üniversiteli Güleda, öldürüldü (2) - Son Dakika

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (2)

6 saat önce

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ ERKEK ARKADAŞIIsparta'da Güleda Cankel'i öldüren şüphelinin, eski erkek arkadaşı Zafer P. (19) olduğu belirlendi.

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (2), System.String[]

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ ERKEK ARKADAŞI

Isparta'da Güleda Cankel'i öldüren şüphelinin, eski erkek arkadaşı Zafer P. (19) olduğu belirlendi. Muğla'dan gelen Zafer P.'nin Güleda Cankel'in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.'nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel'i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel'in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, şüphelinin öğle saatlerinde genç kızı önce boğmaya çalıştığı, ardından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

CENAZEYİ BABASI TESLİM ALDI

Güleda Cankel'in cenazesi, Muğla'dan gelen babası Mustafa Cankel ve diğer yakınlarına teslim edildi. Otopsi işlemlerinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Güleda Cankel'in cenazesi, Isparta Belediyesi cenaze nakil aracına konularak, toprağa verilmek üzere Muğla'ya gönderildi.

'BİTTİ' PAYLAŞIMI

Diğer yandan cinayet şüphelisi Zafer P.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkati çekti. Zafer P.'nin paylaşımlarından birinde 'Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır, mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz. ve biz o zamanın değerini bilemedik. 11.11.19' ifadelerini kullandığı, diğer paylaşımında ise 'Bitti. 18.11.2019. 13.47' yazdığı görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
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