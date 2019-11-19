Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Güleda, öldürüldü (3)
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Üniversiteli Güleda, öldürüldü (3)

6 saat önce

'SEVER Mİ HER KALP KATİLİNİ' PAYLAŞIMIIsparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu.

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (3), System.String[]

'SEVER Mİ HER KALP KATİLİNİ' PAYLAŞIMI

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu. Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazdığı görüldü. Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıktı.Güleda Cankel'in 14 Kasım'daki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' yazdığı, bir diğer paylaşımında ise 'İnsanları tanıdıkça kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum' yazdığı görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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