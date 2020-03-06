Üniversiteli Gülistan'dan 62'nci günde de iz yok - Son Dakika
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Üniversiteli Gülistan'dan 62'nci günde de iz yok

6 saat önce

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21), 62'nci günde de sürdürülen arama çalışmalarında bulunamadı.

Üniversiteli Gülistan'dan 62'nci günde de iz yok, System.String[]

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21), 62'nci günde de sürdürülen arama çalışmalarında bulunamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 62'nci günde de sürdürüldü. Bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edilen aramalarda Gülistan'ın izine rastlanmadı. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Gölün renginin değişerek koyu bir renge bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürdü. Bot ve drone ile karadan ve havadan kıyı ve yüzey araması yapan ekiplere, özel harekat timleri de destek verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:23 Kaynak: DHA
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