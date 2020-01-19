Üniversiteli Gülistan'ı 8 kentten 150 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
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Üniversiteli Gülistan'ı 8 kentten 150 kişilik ekip arıyor

6 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak günü kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 15'inci günde, 8 kentten gelen 150 kişilik ekiple sürüyor.

Üniversiteli Gülistan'ı 8 kentten 150 kişilik ekip arıyor, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak günü kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 15'inci günde, 8 kentten gelen 150 kişilik ekiple sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması arama çalışmaları başlatıldı. Gülistan'ı arama çalışmaları, 15'inci gününde devam ediyor. Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlenmesi üzerine arama çalışmaları bu alanda yürütülüyor.

Arama çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisleri, Turkuaz Arama Kurtarma görevlilerinin yanı sıra Elazığ, Adıyaman, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kayseri'den gelenlerin oluşturduğu 150 kişi Gülistan'ın bulunması için seferber oldu. Arama çalışmalarında dalgıç ekipler, botlar ve halat yardımıyla ayrı bölgelere ayrılarak su altında tüm arama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ SONEL, GÜLİSTAN'IN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen birlikte Gülistan'ın arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek arama çalışmalarını yürüten ekipler ile Gülistan'ın ailesiyle görüştü.


Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:43 Kaynak: DHA
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