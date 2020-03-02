Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün - Son Dakika

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 58'inci günde de sürdürüldü. Arama yapılan baraj gölüne Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını etkilerken, dalgıçlar, su altında çalışma yapamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.