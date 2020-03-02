Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün

6 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 58'inci günde de sürdürüldü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 58'inci günde de sürdürüldü. Arama yapılan baraj gölüne Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını etkilerken, dalgıçlar, su altında çalışma yapamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 58'inci günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde arama çalışmaları; Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını etkilerken, dalgıçlar da su altında arama çalışması yapamadı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama yapan ekipler, kayıp Gülistan'ın izine bugün de rastlamadı.


Munzur Üniversitesi, Tunceli, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya turizmi ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların ilk iki aylık rekorunu kırdı
Bankacılık sektörünün net karı 7,92 milyar TL oldu Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 58'inci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]