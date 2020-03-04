Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün

6 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığı sıfır olduğu için arama çalışmaları sadece kıyı ve yüzeyde yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü ile Dinar deresi bölgesinde  arama çalışmalarını, Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

KAR SULARI BARAJ GÖLÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Kar sularının baraj gölüne çamurlu şekilde akması nedeniyle gölün rengi tamamen değişerek koyu bir renk bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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