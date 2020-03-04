Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün - Son Dakika

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığı sıfır olduğu için arama çalışmaları sadece kıyı ve yüzeyde yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü ile Dinar deresi bölgesinde arama çalışmalarını, Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

KAR SULARI BARAJ GÖLÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ