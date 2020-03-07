Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 63'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 63'üncü gün - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 63'üncü gün

7 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 63'üncü günde de sürdürüldü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 63'üncü gün, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 63'üncü günde de sürdürüldü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 63'üncü günde de sürdürüldü. Arama çalışmaları bugün, Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Baraj gölünde su altı görüş uzaklığı olmadığı için dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.


Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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