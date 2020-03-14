Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 70'inci gün - Son Dakika
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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 70'inci gün

6 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 70'inci günde de sürdü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 70'inci gün, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 70'inci  günde de sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları, 70'inci günde de Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı 10 kilometrelik alanda devam etti.

Arama çalışmalarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de yer aldı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmaları devam ederken, Gülistan Doku'ya ait bir ize bugün de rastlanamadı.

Bu arada Ankara'dan gelen ve soruşturma dosyası üzerinde çalışan özel ekip de Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.


Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:37 Kaynak: DHA
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